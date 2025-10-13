Atlético Tucumán volvió a perder de visitante y dejó al descubierto una cifra alarmante

Atlético Tucumán volvió a perder como visitante: cayó 2-0 ante Instituto en Alta Córdoba y estiró su mala racha lejos del José Fierro. De los últimos 42 puntos en juego fuera de casa, apenas consiguió 5, y no logra ganar fuera de Tucumán desde hace 14 partidos; en el actual torneo sumó su quinta derrota como visitante.

Los números del equipo y del cuerpo técnico preocupan: según el conteo oficial, Lucas Pusineri perdió 19 de los 38 partidos que dirigió en condición de visitante. Una estadística que explica en parte la falta de regularidad del club para aspirar a los playoffs del Torneo Clausura.

En conferencia de prensa, Pusineri admitió el mal momento: "El equipo no puede mostrar su mejor faceta de visitante" y pidió tiempo para procesar la derrota: "Hay que tratar de digerir lo más rápido que se pueda este partido". También analizó errores puntuales: "No fuimos ordenados en atacar y lo terminamos pagando caro, evidentemente por errores propios nos vamos con una derrota".

Sobre las causas de la racha, el entrenador negó una única explicación: "No hay una única explicación, son muchos factores por los que el equipo no puede mostrar su mejor faceta de visitante, pero principalmente es la seguridad en ellos mismos". El próximo compromiso del Decano será el próximo lunes como local frente a San Lorenzo.

Así fue la racha del 2025 de Atlético Tucumán