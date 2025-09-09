En la antesala del duelo del sábado 20 entre Atlético Tucumán y River, la incertidumbre sobre la delegación millonaria atraviesa el día a día: la cercanía del partido de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras obliga a Marcelo Gallardo a calibrar con cuidado la convocatoria. Lo concreto, sin embargo, ya está resuelto: el Monumental de la tribuna visitante será el José Fierro, donde los hinchas de River podrán alentar al equipo tras la decisión del club tucumano de vender localidades para la parcialidad visitante.

La llegada de simpatizantes de River suma una dimensión especial al encuentro. Aunque Claudio Tapia, presidente de la AFA, había anunciado la vuelta de los visitantes para el torneo Clausura, en Atlético Tucumán prefirieron matizar la terminología: Ignacio Golobiski, vicepresidente del Decano, evitó hablar de "visitantes" y optó por el término "neutrales" al referirse a las entradas que se destinarán al Club Atlético River Plate. Esa elección lingüística responde, en parte, a una búsqueda de equilibrio institucional y a la forma en que se organiza la asignación de localidades. Golobiski precisó que la delegación millonaria contará con aproximadamente 4.000 populares y unas 240 plateas.

Ese espacio se ubicará en el mismo sector donde, hace un mes, estuvieron los 2.500 simpatizantes de Rosario Central que fueron a ver a Ángel Di María: la tribuna de la calle Bolivia y el codo de la esquina de 25 de Mayo y Bolivia. Según el dirigente, el sector se ampliará levemente y se dispondrá un "pulmón de seguridad" para separar a las parcialidades y garantizar el orden. Además, el Decano será el encargado de la venta. A diferencia de lo ocurrido en el partido con Central, donde la venta quedó en manos del club rosarino para su público, en esta ocasión Atlético Tucumán organizará la venta de manera presencial en la provincia, con la intención de priorizar el acceso de los hinchas locales de River que residen en la región.

En suma, más allá de las dudas sobre los futbolistas que viajarán pensando también en la cita continental, la organización del partido quedó definida en lo esencial: habrá presencia millonaria en el José Fierro, con un esquema de ubicación y venta administrado por el club anfitrión y medidas de seguridad planteadas para el trámite del encuentro.