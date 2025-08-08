El Decano recibirá al Canalla de Di María en busca de un nuevo triunfo. Los detalles.
Este sábado, Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central en el Estadio Monumental José Fierro, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Canalla, líder de la tabla anual, quiere reencontrarse con la victoria ante un Decano que busca hacerse fuerte ante su gente. Conocé todos los detalles de este partido.
Así llega Atlético Tucumán al partido vs. Rosario Central
El Decano, actualmente octavo en la Zona B con , buscará recuperarse de su reciente derrota ante Deportivo Riestra en la fecha anterior. Con Pusineri al mando, el equipo tucumano necesita sumar de a tres para acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones.
Últimos partidos de Atlético Tucumán
- Deportivo Riestra 1 - 0 Atlético Tucumán | 28 de julio de 2025 | Torneo Clausura
- Boca Juniors 1 - 2 Atlético Tucumán | 23 de julio de 2025 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina
- Atlético Tucumán 1 - 1 Central Córdoba | 18 de julio de 2025 | Torneo Clausura
- Atlético Tucumán 2 - 1 San Martín de San Juan | 13 de julio de 2025 | Torneo Clausura
- Atlético Tucumán 1 - 0 Lanús | 3 de mayo de 2025 | Torneo Apertura
Así llega Rosario Central al partido vs. Atlético Tucumán
El Canalla, dirigido por Ariel Holan, llega a Tucumán con la intención de sumar puntos valiosos que lo acerquen a la cima de la Zona. El elenco rosarino, que viene de empatar sin goles ante San Martín, se ubica quinto en el Grupo B con cinco unidades y necesita sumar de a tres para acercarse a la cima.
Últimos partidos de Rosario Central
- Rosario Central 0 - 0 San Martín de San Juan | 26 de julio de 2025 | Torneo Clausura
- Lanús 0 - 1 Rosario Central | 19 de julio de 2025 | Torneo Clausura
- Rosario Central 1 - 1 Godoy Cruz | 12 de julio de 2025 | Torneo Clausura
- 9 de Julio de Rafaela 2 - 0 Rosario Central | 9 de julio de 2025 | Copa Santa Fe
- Rosario Central 0 (1) - (3) 0 Unión | 28 de junio de 2025 | Dieciseisavos de final, Copa Argentina
Últimos encuentros entre ellos
- Rosario Central 3 - 1 Atlético Tucumán | 8 de febrero de 2025 | Torneo Apertura
- Rosario Central 1 - 0 Atlético Tucumán | 26 de agosto de 2024 | Liga Profesional
- Atlético Tucumán 1 - 1 Rosario Central | 25 de enero de 2024 | Copa de la Liga
- Rosario Central 0 - 0 Atlético Tucumán | 20 de agosto de 2023 | Copa de la Liga
- Atlético Tucumán 2 - 2 Rosario Central | 17 de abril de 2023 | Liga Profesional
¿A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Rosario Central?
El partido se disputará el sábado 9 de agosto de 2025 a las 20:45hs en el Estadio Monumental Presidente José Fierro.
¿Por dónde ver en vivo Atlético Tucumán vs. Rosario Central?
El partido será transmitido por la señal de TNT Sports.
La terna arbitral de Atlético Tucumán vs. Rosario Central
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
- VAR: Adrián Franklin
- Asistente VAR: Jorge Nelson Sosa