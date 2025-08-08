Atlético Tucumán vs Rosario Central: cómo será el acceso de los hinchas al estadio

Desde el club Atlético Tucumán brindaron información importante para el ingreso de los hinchas al Estadio José Fierro para el partido de este sábado a las 20:45 horas ante Rosario Central en dónde asistirá público visitante (se esperan cerca de 3000 simpatizantes del Canalla).

Por la esquina de Bolivia y Laprida podrán ingresar tanto a la Tribuna Laprida como a la Tribuna Reartez (Bolivia).

Para el duelo de este sábado estará vigente el programa Tribuna Segura, que exige la presentación del DNI en todos los controles. Por eso aconsejan tenerlo a mano junto con el QR de ingreso.

También recomiendan llegar al estadio con tiempo, así se puedan superar todos los controles con calma e ingresar a la tribuna antes del inicio del partido, para alentar al equipo desde el momento del recibimiento.