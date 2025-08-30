Atlético Tucumán ya conoce los días y horarios de los partidos que disputará en septiembre

Este fin de semana el Torneo Clausura del fútbol argentino disputa su séptima jornada y se aproxima la fase de playoffs. Durante esta fecha, este lunes Atlético Tucumán visitará a Gimnasia de La Plata a las 17 en el Bosque; luego habrá una pausa por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que detendrá la competencia por una semana.

Es por ello que la Liga Profesional de Fútbol publicó el calendario para las tres jornadas siguientes, que completarán la agenda de septiembre. Después del compromiso mencionado, el domingo 14/9 jugará en Rosario frente a Newell’s en el Marcelo Bielsa; el equipo dirigido por Lucas Pusineri recibirá a River Plate en el Monumental José Fierro.

Atlético Tucumán se ubica hoy en la séptima posición, dentro de los ocho primeros que clasifican a la próxima instancia. La confirmación del cronograma de River y su calendario por Copa Libertadores es una noticia favorable para Pusineri: River jugará en Tucumán el sábado 20/9, y cuatro días después deberá disputar la revancha de los cuartos de final ante Palmeiras en Brasil.

Finalmente, el mes cerrará con la décima fecha: el Decano visitará a Vélez en el José Amalfitani el lunes 29 a las 20 horas. Vélez, al igual que River, está participando de torneos internacionales y para entonces ya sabrá si continúa en la Copa Libertadores, lo que podría influir en la programación y la disponibilidad de sus jugadores.