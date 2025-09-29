Vélez recibirá a Atlético Tucumán este lunes desde las 20. El Fortín buscará dejar atrás la eliminación de la Copa Libertadores y seguir escalando en la zona, mientras que el Decano quiere aprovechar el envión anímico luego del triunfo ante River.

Cómo llegan Vélez y Atlético Tucumán al duelo por el Torneo Clausura

Vélez buscará dar vuelta la página luego de la eliminación sufrida en la Copa Libertadores tras caer ante Racing en una serie en la que el VAR anuló, lícitamente, dos goles. Por la liga, dónde solo perdió un encuentro, el Fortín viene de vencer a San Martín (SJ) y ya acumula 18 unidades, siendo uno de los animadores. Aaron Quirós será baja por expulsión. Por otro lado, FIFA suspendió por un año a Imanol Machuca como consecuencia de una investigación que pesa contra la Federación de Malasia por falsificación. Vélez buscará apelar (tiene 10 días) pero las chances de revertir la misma parecen escasas. Desde el entorno del jugador aseguran tener todos los papeles en regla.

En su estadio, Atlético Tucumán viene de derrotar 2-0 a River con goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz y volvió al triunfo luego de dos derrotas al hilo. "Ojalá que el grupo siga mejorando día a día, necesitamos seguir apuntalando rendimientos en lo grupal para que esa competencia interna que pregonamos siga creciendo", declaró Lucas Pusineri tras el triunfo ante el Millonario en la conferencia de prensa. De no haber ningún problema, el DT repetiría equipo.

El probable once inicial de Vélez

Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Tomás Galvan, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Dilan Godoy, Braian Romero y Matías Pellegrini.. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La posible formación de Atlético Tucumán

Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.