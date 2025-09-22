Balón de Oro 2025: expectativa por la ceremonia en París, con Dembélé y Yamal como favoritos
La gala se celebrará este lunes en el Théâtre du Châtelet, en París. Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Dibu Martínez, entre los nominados argentinos.
La espera terminó. Este lunes se entregará el Balón de Oro 2025, el premio individual más importante del fútbol mundial. La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Teatro du Châtelet de París, desde las 16:00 (hora argentina), con transmisión en vivo por ESPN. Los grandes favoritos para quedarse con el galardón son Ousmane Dembélé, figura del PSG, y Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona que ya es considerada el nuevo fenómeno global del fútbol.
Dembélé llega con un palmarés impactante: fue elegido mejor jugador de la Champions League, de su liga local, y conquistó todos los títulos posibles con el PSG. Por su parte, Yamal irrumpió con fuerza en la élite, con actuaciones brillantes a lo largo de la temporada que le valieron comparaciones con Lionel Messi.
Entre los candidatos también hay presencia argentina: Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) completaron temporadas destacadas, aunque sus posibilidades de consagrarse son reducidas. Enzo Fernández, a pesar de haber sido campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, quedó fuera de la lista final.
Un escalón por debajo en las apuestas aparecen otros nombres fuertes como Cole Palmer (clave en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes), Mohamed Salah (máximo goleador extranjero de la Premier League), y figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Vitinha y Raphinha, todos con buenas temporadas pero con menores chances.
Dibu Martínez busca su tercer Trofeo Yashin
El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue nuevamente nominado al Trofeo Yashin, que premia al mejor guardameta del mundo. Ganador en 2023 y 2024, irá por su tercer trofeo consecutivo, aunque esta vez sus chances parecen más limitadas. El gran favorito es el italiano Gianluigi Donnarumma, figura del PSG campeón de la Champions y reciente refuerzo del Manchester City de Pep Guardiola.
Todas las categorías del Balón de Oro 2025
La edición número 69 del Balón de Oro incorpora tres nuevas categorías femeninas, lo que eleva a trece el total de premios que se entregarán. Estas son las distinciones:
- Balón de Oro masculino: mejor jugador de la temporada 2024/25
- Balón de Oro femenino: mejor jugadora de la temporada 2024/25
- Trofeo Kopa masculino: mejor jugador joven
- Trofeo Kopa femenino: mejor jugadora joven
- Trofeo Yashin masculino: mejor arquero
- Trofeo Yashin femenino: mejor arquera
- Trofeo Gerd Müller masculino: máximo goleador en clubes y selección
- Trofeo Gerd Müller femenino: máxima goleadora
- Trofeo Johan Cruyff masculino: mejor entrenador
- Trofeo Johan Cruyff femenino: mejor entrenadora
- Club del Año masculino
- Club del Año femenino
- Premio Sócrates: compromiso social y humanitario
Cómo se elige al ganador del Balón de Oro
El Balón de Oro se define por votación de un panel selecto de periodistas deportivos de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada votante elige a sus cinco jugadores preferidos, otorgando 6 puntos al primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto.
Los criterios que guían la elección son tres:
- Desempeño individual durante la temporada
- Logros colectivos con clubes y selecciones
- Fair play y actitud dentro del campo
Este sistema, ajustado a lo largo de los años, busca reflejar con precisión el impacto de cada jugador en la temporada, valorando tanto el rendimiento personal como el aporte al equipo.
Cuándo y dónde es la ceremonia del Balón de Oro 2025
La gala organizada por la revista France Football se celebrará este lunes 22 de septiembre, en el Teatro du Châtelet, en París. Será transmitida en vivo por ESPN desde las 16:00 (hora argentina).