La espera terminó. Este lunes se entregará el Balón de Oro 2025, el premio individual más importante del fútbol mundial. La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Teatro du Châtelet de París, desde las 16:00 (hora argentina), con transmisión en vivo por ESPN. Los grandes favoritos para quedarse con el galardón son Ousmane Dembélé, figura del PSG, y Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona que ya es considerada el nuevo fenómeno global del fútbol.

Dembélé llega con un palmarés impactante: fue elegido mejor jugador de la Champions League, de su liga local, y conquistó todos los títulos posibles con el PSG. Por su parte, Yamal irrumpió con fuerza en la élite, con actuaciones brillantes a lo largo de la temporada que le valieron comparaciones con Lionel Messi.

Entre los candidatos también hay presencia argentina: Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) completaron temporadas destacadas, aunque sus posibilidades de consagrarse son reducidas. Enzo Fernández, a pesar de haber sido campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, quedó fuera de la lista final.

Un escalón por debajo en las apuestas aparecen otros nombres fuertes como Cole Palmer (clave en el Chelsea campeón del Mundial de Clubes), Mohamed Salah (máximo goleador extranjero de la Premier League), y figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Vitinha y Raphinha, todos con buenas temporadas pero con menores chances.

Dibu Martínez busca su tercer Trofeo Yashin

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue nuevamente nominado al Trofeo Yashin, que premia al mejor guardameta del mundo. Ganador en 2023 y 2024, irá por su tercer trofeo consecutivo, aunque esta vez sus chances parecen más limitadas. El gran favorito es el italiano Gianluigi Donnarumma, figura del PSG campeón de la Champions y reciente refuerzo del Manchester City de Pep Guardiola.

Todas las categorías del Balón de Oro 2025

La edición número 69 del Balón de Oro incorpora tres nuevas categorías femeninas, lo que eleva a trece el total de premios que se entregarán. Estas son las distinciones:

Balón de Oro masculino: mejor jugador de la temporada 2024/25

Balón de Oro femenino: mejor jugadora de la temporada 2024/25

Trofeo Kopa masculino: mejor jugador joven

Trofeo Kopa femenino: mejor jugadora joven

Trofeo Yashin masculino: mejor arquero

Trofeo Yashin femenino: mejor arquera

Trofeo Gerd Müller masculino: máximo goleador en clubes y selección

Trofeo Gerd Müller femenino: máxima goleadora

Trofeo Johan Cruyff masculino: mejor entrenador

Trofeo Johan Cruyff femenino: mejor entrenadora

Club del Año masculino

Club del Año femenino

Premio Sócrates: compromiso social y humanitario

Cómo se elige al ganador del Balón de Oro

El Balón de Oro se define por votación de un panel selecto de periodistas deportivos de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada votante elige a sus cinco jugadores preferidos, otorgando 6 puntos al primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto.

Los criterios que guían la elección son tres:

Desempeño individual durante la temporada

Logros colectivos con clubes y selecciones

Fair play y actitud dentro del campo

Este sistema, ajustado a lo largo de los años, busca reflejar con precisión el impacto de cada jugador en la temporada, valorando tanto el rendimiento personal como el aporte al equipo.

Cuándo y dónde es la ceremonia del Balón de Oro 2025

La gala organizada por la revista France Football se celebrará este lunes 22 de septiembre, en el Teatro du Châtelet, en París. Será transmitida en vivo por ESPN desde las 16:00 (hora argentina).