Beccacece confiado en la previa del partido con la Scaloneta: "Vamos a ganarle a Argentina"

Sebastián Beccacece restó importancia al empate 0-0 con Paraguay en Asunción, aunque esa paridad relegó a Ecuador del segundo al cuarto puesto en la tabla de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El torneo disputará su decimoctava y última fecha este martes, cuando la Selección argentina visite a Ecuador en Guayaquil.

En la conferencia previa al partido, el entrenador expresó su incomodidad por la valoración del trabajo del equipo: “Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento”, dijo Beccacece, y añadió confianza de cara al cruce con la Albiceleste: “No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina”. El encuentro se jugará el martes 9 a las 20.00 horas; Lionel Messi no formará parte del plantel visitante.

Las posiciones actuales confirman que Argentina ya está clasificada y lidera las Eliminatorias, mientras que Ecuador aseguró su plaza para su quinto Mundial y segundo consecutivo. El partido finalizará la fase de grupos sudamericana y definirá ordenamientos finales en la tabla; para la afición local, el foco estará en el rendimiento del equipo y en la expectativa de un duelo histórico frente a la selección argentina.