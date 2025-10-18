El Xeneize inició el sábado sabiendo que las victorias de Racing, Lanús y Banfield lo dejaban en una situación particular en la Zona A: con los mismos puntos que el décimo y a un triunfo de ser líder. Además, las tres unidades obtenidas por Argentinos lo obligaban a ganar para recuperar el segundo lugar en la Tabla Anual. Recordemos que el tercero de ese listado accede a Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores.

Para el Pirata el encuentro se presentaba como una posibilidad de dar el golpe, meterse en zona de clasificación y volver a soñar con un lugar en la próxima CONMEBOL Sudamericana.

El primer tiempo fue de alto vuelo. Miguel Merentiel contó con tres chances claras en los 25 minutos iniciales y Milton Giménez tuvo la mejor cerca de la media hora de juego, pero lejos estuvo de ser un monólogo xeneize.

Belgrano eligió salir rápido de contra y en más de una oportunidad llegó a generar peligro en el área de Agustín Marchesín. El equipo del Ruso Zielinski no se achicó ni en los mejores momentos del local y siempre supo poner en aprietos al fondo de Boca.

Desde que Lautaro Blanco fue amonestado a los 28' y el juego tardó en reanudarse, los hinchas comenzaron a criticar todas las decisiones del árbitro Pablo Dóvalo. El fastidio se vio con algunas infracciones que no cobró y también con las demoras de los jugadores de la visita ante cada vez que se detenía el balón.

El segundo tiempo comenzó sosteniendo la misma línea que el segundo. Merentiel tuvo otras dos chances y no pudo definir bien. Pero la situación empeoraría para el local luego de una larga demora por una decisión vía VAR.

Dóvalo tardó ocho minutos en cobrar penal y Lucas Passerini lo aprovechó para poner el 1-0 del Pirata. En la jugada siguiente, Leandro Paredes metió un gol en contra y de golpe la visita estaba 2-0 arriba.

Claudio Úbeda movió el banco y metió al Changuito Zeballos por Brian Aguirre. El recién ingresado no falló en su primera oportunidad y metió a Boca en partido rápidamente a los 20'. Una ráfaga de locos: entre el 1-0 y el 2-1 pasaron solo nueve minutos.

El cierre del partido fue a pura desprolijidad. El dueño de casa buscó como pudo, pero Belgrano se mantuvo ordenado e hizo valer la ventaja de tener el reloj a su favor. Todo se volvió lento. Una escapada de Zeballos cuando ya iban 97' fue la más clara, pero el centro bajo del extremo no encontró destino y se salvó el equipo cordobés.

El mensaje de la gente fue claro una vez que terminó el partido: "Contra River, cueste lo que cueste, contra River tenemos que ganar". El local se fue con las manos vacías y pierde algo de aire en esa lucha por un cupo en la Libertadores.

Con este resultado, el Pirata supera al Xeneize y se mete en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Los dirigidos por Úbeda están terceros en la Tabla Anual y podrían perder transitoriamente ese puesto si ganan River o Riestra. En la próxima fecha, Belgrano recibirá a Tigre en Córdoba y Boca será visitante en La Plata frente a Estudiantes.

