Belgrano puso primera en la Copa Argentina y arrancó con un triunfo frente a Real Pilar

La prueba a la que se sometió Belgrano en la Copa Argentina ante Real Pilar fue superada con cierta satisfacción general, porque ganó 3 a 1. Pudo ser más amplio el marcador y al mismo tiempo dejó la extraña sensación de que un equipo de tercera categoría lo complicó con correr y meter la pelota en contra su línea de fondo.

El Pirata tenía la obligación de ganar, de pasar de fase, de darle una alegría a su gente y lo hizo con un primer tiempo en el que aplastó a su rival. Después se quedó y hasta se complicó en soledad, por eso de que las inseguridades le pueden pegar más que a la capacidad de jugar en calma.

El Celeste había tenido una ráfaga en el primer tiempo de 20 minutos que fue suficiente para que el partido se hiciera propio. Fue el momento de Santiago Longo para romper en el medio, de Gabriel Compagnucci y Lucas Menossi adueñándose de la derecha y con un “Uvita” Fernández encendido para hacer dos goles y sumar para un 3 a 0 que estaba bien en el encuentro.

Real Pilar dio todas las ventajas en el fondo, perdió en las divididas, se equivocó en pases en zonas complicadas y la diferencia de categoría se marcó en el terreno y en el resultado.

Atrás, los cordobeses no tuvieron nada de trabajo y se fueron al entretiempo sabiendo que todo estaba en calma y que solamente restaba ratificar en el complemento lo hecho desde el inicio.

Pero lo imaginado no se dio de esta manera. A ver, no es que la victoria estuvo en riesgo o que pudo el equipo de la B Metro complicar más de la cuenta al Celeste, sino que los dirigidos por el Ruso Zielinski son de hacer cosas para que la tranquilidad no sea tan completa, sumando errores impensados.

Al minuto, Manuel Vicentini le erró a un centro simple y la pelota se fue al fondo del arco tras rebotar en Facundo Quignon y el gol mostró que cuando el Celeste se equivoca paga.

Pero Pilar decidió correr y meter, para tratar de achicar más el resultado y fue Rodríguez quien cabeceó para que el arquero sacara y fantasmas de eras pasadas o no tan pasadas, hicieron una fea mueca.

El equipo celeste perdió el control del partido ante el frenesí que los de Buenos Aires le daban a cada pelota. Y el aspecto defensivo es un tema de diván para el Pirata. Sufrió en un par de centros cruzados, pero el guardameta que se había equivocado, empezó a estar atento y los vestidos de rosa nada finos.