Belgrano venció 3-1 a Newell‘s y se metió en semifinales de Copa Argentina

Belgrano venció 3-1 a Newell's en el estadio La Pedrera de San Luis por los cuartos de final de la Copa Argentina, con el boleto a semifinales en juego y con Argentinos Juniors a la espera de su próximo rival.

Carlos González abrió el marcador en favor del elenco rojinegro al 9', en tanto que el “Pirata” cordobés logró el empate sobre el 23' gracias al tanto de Franco Jara.

Al 50', Lisandro López dio vuelta el partido para los dirigidos por el “Ruso” Ricardo Zielinski y en el 77' Jara marcó su segundo tanto personal para ampliar la ventaja celeste. /Doble Amarilla