Boca: le dieron el alta médica a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo estuvo internado unas horas este lunes en una clínica porteña por un cuadro de deshidratación. El DT de Boca, que había ido a hacerse unos chequeos de rutina, recibió suero y, aunque se evaluó la posibilidad de que se quedara durante la noche, recibió el alta por la tarde y se fue a su casa a continuar con su recuperación.

Este martes, los médicos evaluarán si podrá estar al frente del entrenamiento del plantel, que será por la tarde en Boca Predio en Ezeiza. Este lunes, los jugadores tuvieron día libre luego del empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera por el Torneo Clausura.

Russo viene de semanas difíciles por su salud. De hecho, hace 15 días había estado internado por una infección urinaria que lo mantuvo alejado de la actividad con el plantel de Boca y sus ayudantes se hicieron cargo de los entrenamientos.

Tras el alta, pudo viajar a Rosario para el duelo con Rosario Central y en conferencia de prensa minimizó la situación: “Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo”, expresó el DT. /TN