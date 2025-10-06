Boca mostró una actuación contundente en La Bombonera al imponerse 5-0 sobre Newell’s, con dos goles de Milton Giménez y uno cada uno de Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco, resultado que lo catapulta a la cima del Grupo A del Torneo Clausura.

El equipo local dominó las acciones desde el inicio, aprovechó las falencias defensivas de la visita y no dio respiro, mientras que la caída estrepitosa complica seriamente la continuidad del ciclo de Fabbiani en Newell’s y plantea urgentes interrogantes sobre cambios tácticos y de estrategia en el club rosarino.