Con miras al partido ante Rosario Central, que se jugará mañana a las 17:30 en el Estadio Gigante de Arroyito, Boca dio a conocer hoy una lista de 30 jugadores convocados por Miguel Ángel Russo.

La convocatoria incluye prácticamente a todo el plantel, siguiendo la estrategia que Russo viene aplicando desde el encuentro ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El único ausente es Sergio Romero, que, si bien el arquero se entrena con el grupo, no es tenido en cuenta.

Incluso jugadores como Lucas Blondel, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón, que hasta el momento no participaron de las prácticas ni del banco de suplentes, fueron convocados.

Una de las principales novedades es la incorporación de Agustín Marchesin, quien vuelve a ser parte pese a su lesión en el anterior. El arquero se entrenó con el plantel el viernes y respondió de manera positiva. Junto a él, se suman al viaje jugadores como Ander Herrera, Tomás Belmonte y Marco Pellegrino, también recuperados de molestias.

Posible equipo de Boca vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.