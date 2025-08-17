Boca enfrenta a Independiente Rivadavia en busca de su primera victoria en el Torneo Clausura

Boca Juniors viajó a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura. Miguel Ángel Russo busca poner fin a la histórica racha de 12 partidos sin conseguir una victoria del Xeneize.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas a partir de las 20:30. El árbitro principal será Pablo Dóvalo, con José Carreras en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Xeneize viene de empatar 1-1 con Racing, lo que ha complicado aún más su situación. Para este partido, Russo ha tomado la inusual decisión de convocar a todos los jugadores, incluidos aquellos que se encuentran lesionados.

Por su parte, los mendocinos vienen de perder 2-1 contra Estudiantes de La Plata y buscan aprovechar el mal momento de su rival para volver a celebrar un triunfo.

¿Cuántos partidos lleva Boca sin ganar?

La última victoria del Xeneize fue el 19 de abril ante Estudiantes, en el Torneo Apertura 2025. Desde entonces, el equipo no ha podido sumar de a tres, lo que llevó a la salida de Fernando Gago y a la llegada de Russo, tras un interinato de Mariano Herrón.

Las probables formaciones de Boca e Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

