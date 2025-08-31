La espesa niebla marplatense no pudo opacar la remontada de Boca: el equipo xeneize, acertado en los momentos decisivos, doblegó 2-0 a Aldosivi en la séptima fecha del Torneo Clausura —Zona A— con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia en el estadio José María Minella, resultado que le permitió al Club de la Ribera alcanzar la cima de la tabla anual y fortalecer su aspiración de regresar a la Copa Libertadores, mientras que profundiza la situación comprometida de Aldosivi, aún ubicado en zona de descenso.