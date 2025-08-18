Boca rompió su sequía histórica sin triunfos al golear 3-0 a Independiente Rivadavia, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Fue su primera victoria en 120 días (la última había sido ante Estudiantes el 19 de abril), lo que le permitió volver a la zona de clasificación de la Libertadores 2026.

De esta manera, el Xeneize sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura gracias a los goles de Leandro Paredes (el primero en su vuelta), Exequiel Zeballos y Alan Velasco. Se escapó del fondo de la Zona A y le dio aire al ciclo de Miguel Russo, que estaba en la cuerda floja tras 12 partidos sin ganar.