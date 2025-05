Boca Juniors venció por penales a Lanús en un partido cargado de tensión

Boca Juniors sufrió pero avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura tras derrotar como local y en los penales a Lanús, tras el empate sin goles durante los 90 minutos.

En medio de un clima hostil en La Bombonera, el equipo dirigido por Mariano Herrón no jugó bien, recibió algunas reprimendas por parte de sus hinchas y pudo clasificar en la definición desde los 12 pasos gracias la efectividad de sus pateadores y la atajada de Agustín Marchesín en el disparo inicial.

Por el lado de Boca convirtieron Marcos Rojo, Exequiel Zeballos, Williams Alarcón y Milton Giménez, mientras que en Lanús anotaron Marcelino Moreno y Ramiro Carrera. Fallaron Alexis Canelo y Dylan Aquino.

Explotó la Bombonera: insultos para los jugadores de Boca y la dirigencia de Riquelme

Por primera vez desde que Juan Román Riquelme es presidente de Boca, el enojo de los hinchas fue apuntado hacia su dirigencia. Ni bien Leandro Rey Hilfer marcó el final del partido ante Lanús, parte de los hinchas estallaron. Al ya conocido "Jugadores, la con... de su madre" lo siguió un inédito "La Comisión, la Comisión, se va a la p... que los parió", que bajó con furia desde las plateas de la Bombonera. La victoria por penales calmó los ánimos, pero parece ser apenas una vida más.

Durante toda la noche se percibió el descontento de la gente, que comenzó con los silbidos a Marcos Rojo, Tomás Belmonte y Alan Velasco cuando la voz del estadio anunció el equipo. Siguió con una primera advertencia, el "Movete Boca, movete", a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el Granate casi se pone en ventaja. Al término del primer tiempo, escaló con más chiflidos para todo el equipo.

La segunda parte siguió en la misma tónica. De a poco, subió la temperatura y sobre el cierre llegaron cánticos mucho más agresivos: el famoso "Jugadores la con... de su madre" y el durísimo "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo". Sin embargo, el punto de mayor tensión llegó cuando terminaron los 90 minutos.

Sin nombrarlo, porque ningún hincha de Boca lo insultaría, buena parte de los hinchas explotó en contra de una parte de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. "La Comisión, la Comisión, se va a la p... que los parió", fue el cantito elegido para apuntarle a lo que sería el Consejo de Fútbol, compuesto por viejas glorias del club: Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado.

Fue un reproche inédito por a quiénes estuvo dirigido, muy llamativo por el momento (justo antes de los penales), y que cayó sobre todo desde las plateas de la Bombonera. De hecho, consumado la clasificación a cuartos de final, desde La 12 cantaron: "Plateísta botón, plateísta botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió".

Y más allá del enojo con todo el equipo y con la Comisión (sic), hubo tres jugadores apuntados a lo largo de todo el partido. Marcos Rojo, Tomás Belmonte y Alan Velasco, los tres silbados al momento del anuncio de los equipos y los últimos dos, al salir reemplazados sobre el final del encuentro.

Al capitán, que otra vez marcó su tiro desde los 12 pasos en una definición (lleva 9 de 9), le facturan, no solo sus desafortunadas declaraciones posteriores a la derrota en el superclásico, de las que se retractó, sino también una larga serie de lesiones y ausencias que se suman a que es uno de los grandes referentes de un equipo que por segundo año consecutivo no juega Copa Libertadores. Su relación con la gente ha tenido varios vaivenes y no parece haber sufrido un quiebre definitivo. El penal convertido lo salvó de una reprobación mayor.

Otro silbado fue Belmonte, específicamente por su nivel futbolístico. El ex-Lanús no está entre los favoritos de la gente, pero tampoco ha tenido un rendimiento significativamente más inferior que el de sus compañeros en estos últimos partidos. De todos modos, también pareciera tener crédito abierto.

Por último, un caso particual: Alan Velasco. El refuerzo de los 10 millones de dólares quedó en la mira por haber fallado el último penal de la serie ante Alianza Lima que dejó a Boca afuera de la Copa Libertadores en la Fase 2. Además, no tuvo grandes partidos y, por ahora, futbolísticamente está definitivamente en deuda.