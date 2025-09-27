Boca perdió frente a Defensa y Justicia: quedó fuera de la zona de clasificación a la Libertadores
En el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, el Halcón lo ganó sobre el final.
¡TERMINÓ EL PARTIDO! VICTORIA PARA DEFENSA Y JUSTICIA POR 2-1 ANTE BOCA JUNIORS
96' | ❌¡Marchesín evitó el tecero!
El arquero de Boca desvió al córner un disparo a corta distancia de Osorio.
93' | ⚽¡GOOOL DE DEFENSA Y JUSTICIA! EN EL TIEMPO DE ADICIÓN
Abiel Osorio aprovechó las dudas de Marchesín en una pelota detenida para aparecer por sorpresa sobre el segundo palo y sellar el 2-1. El Halcón lo gana sobre el final de un partidazo🔥
90' | ¡Tiempo cumplido! El cuarto adiciona 7' más
87' | ⚽¡GOOOL DE BOCA! Paredes de penal
Leandro Paredes en una perfecta ejecución empata el partido. Tremendo final en el "Tito" Tomaghello.
85' | ¡HAY PENAL PARA BOCA!
Kevin Gutiérrez le cometió una clara falta a Ander Herrera y Baliño cobró la pena máxima.
83' | ⚽¡GOOOL DE DEFENSA Y JUSTICIA!
Osorio canjeó el penal por gol, Defensa lo gana 1-0.
82' | ¡Tras una larga revisión Baliño ratificó el penal!
79' | Lo llamó el VAR a Baliño
El VAR revisa el penal.
77' | ¡PENAL PARA DEFENSA Y JUSTICIA!
Agustín Marchesín salió a destiempo y derribó a Abiel Osorio en el área.
73' | 🔁Cambio en Boca: luego de 100 días ¡vuelve Ander Herrera!
Sale Miguel Merentiel. Además ingresó Williams Alarcón por Alan Velasco
69' | 🔁Segundo cambio en Defensa y Justicia
Lucas González se retiró de la cancha para permitir la entrada de Benjamín Schamine. Antes, ingresó Lenny Lobato por Juan Gutiérrez.
68' | 🔁Cambio en Boca: ingresa Zenón
Kevin Zenón reemplazó a Brian Aguirre.
53' | 🥅❌¡EL TRAVESAÑO Y MARCHESÍN POR TRIPLICADO SALVARON A BOCA!
El parante superior le negó el festejo a Ezequiel Cannavo y, en la continuidad, el arquero despejó un tiro al córner. De esa pelota parada, el guardameta reapareció en dos oportunidades para quedarse con ese balón frente a sendos intentos rivales. Se activó el partido🔥
50' | Avisa Boca en el complemento
Milton Giménez sacudió un derechazo a distancia que salió a centímetros del palo izquierdo de Bologna.
⚽¡Empezó el segundo tiempo!
¡Terminó el primer tiempo!
Boca Juniors y Defensa y Justicia aburrieron a todos en el estadio Norberto Tito Tomaghello en un primer tiempo de pocas luces por un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El equipo de Miguel Ángel Russo, quien es reemplazado por Claudio Úbeda en esta ocasión, tuvo las ocasiones más claras de la etapa con intentos de Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería frustraron los planes del Xeneize para irse en ventaja al entretiempo.
¡Tiempo cumplido!
Baliño adiciona 3' más.
26' | ¡Lo que se perdió Milton Giménez!
⚽❌Giménez tuvo una chance clarísima para el primero de Boca
25' | 🟨Amarilla para Ferreira
El árbitro le muestra la amarilla a Lucas Ferreira. Primer amonestado en Defensa y Justicia.
24' | ¡Volea de Blanco para sorprender!
El lateral de Boca aprovechó una pelota suelta a la salida de un tiro libre para encajar un zurdazo que se fue cerca del arco rival.
15' | Defensa quiere el primero
Juan Manuel Gutiérrez intentó con su pegada de media distancia: un derechazo desde cerca de la medialuna que se perdió por encima del travesaño.
6' | La Bestia Merentiel probó y Bologna contuvo el remate🧤
¡Comenzó el partido!
Leandro Paredes haciendo la entrada en calor
La tribuna visitante del Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
Se vendieron 3.000 localidades para hinchas de Boca.
¡Formaciones confirmadas!
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Noticia en desarrollo…