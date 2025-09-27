Boca perdió frente a Defensa y Justicia: quedó fuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Boca Juniors y Defensa y Justicia aburrieron a todos en el estadio Norberto Tito Tomaghello en un primer tiempo de pocas luces por un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo de Miguel Ángel Russo, quien es reemplazado por Claudio Úbeda en esta ocasión, tuvo las ocasiones más claras de la etapa con intentos de Miguel Merentiel y Milton Giménez, pero el arquero Enrique Bologna y la mala puntería frustraron los planes del Xeneize para irse en ventaja al entretiempo.