Boca reaccionó a tiempo y le ganó un partido clave a Barracas

El Xeneize no tuvo un buen comienzo de partido, pero mostró su poder de reacción en el complemento para remontar la desventaja con la que se fue al descanso.

No fue un encuentro sencillo, porque empezó muy entrecortado, protestado y con polémicas desde el comienzo. A los 3', el lateral de Barracas Rafael Barrios golpeó a Miguel Merentiel sin pelota y todo Boca pidió roja, pero el lateral solo fue amonestado.

Sin embargo, a los 14' el equipo de Ubeda sí pasó a jugar con un hombre de más. ¿La razón? Iván Tapia fue expulsado. Ya había visto la amarilla por un cruce con Paredes, y luego llegó a destiempo contra el volante para que Lamolina le mostrara la segunda.

A pesar de la roja, Barracas no se vino abajo; al contrario: Rodrigo Insúa pocos minutos después ganó una pelota aérea en mitad de cancha, y apenas pasando el círculo central sacó un zurdazo que se metió en el ángulo de un Marchesín retrocediendo, que nada pudo hacer.

El Guapo sabía cómo tenía que ser su estrategia y la llevó a cabo. Los diez futbolistas en cancha comenzaron a defender cerca de su arco y a intentar jugar con la desesperación de un Boca que lateralizaba y le costaba generar con pocos espacios.

Recién a los 33' pudo crear un aviso claro. Paredes a pinchó y Merentiel llegó mano a mano con el arquero Ledesma, pero no llegó a impactar la pelota y su chance quedó ahí.

Sobre el final de la primera mitad, nuevamente Paredes -de lo más claro de un chato xeneize hasta ahí- sacó un remate de afuera que se fue apenas por encima del travesaño. Y seguido a eso Merentiel le puso un centro en la cabeza a Milton Giménez, que cabeceó al lado del palo.

El segundo tiempo, todo de Boca

Los segundos 45' marcarían una historia completamente distinta. Comenzaron parecido, porque nuevamente Boca pidió una roja. Ruiz le dejó los tapones a Milton Delgado y Lamolina lo amonestó. De hecho, el mismo Ruiz había golpeado sin pelota a Paredes y no había visto la amarilla en el inicio del partido.

Pero esa no fue la historia, sino lo que sucedería después. Zeballos, recién ingresado en lugar de Alarcón, comenzó a inquietar a la última línea de Barracas. Y así llegó el empate: a los 53' el recién ingresado Exequiel peleó una jugada sucia que le abrió caminos a Miltón Giménez, quien apareció en la entrada del área de Barracas y abrió el pie para definir.

Apenas cuatro minutos después, nuevamente apareció Milton Giménez para conectar un centro de Barinaga y vencer a Ledesma para el 2-1.

El partido empezó y terminó siendo todo de Boca, que administró la ventaja y comenzó a plasmar su superioridad en el partido. Hasta que llegó el tercero, obra de Miguel Merentiel. El uruguayo abrió con Zeballos, que se escapó en velocidad de su marcador y vio como el delantero llegaba por el medio, para asistirlo con un pase al medio y decretar el 3-1, con una definición algo tosca pero precisa.

Boca termina quedándose con una victoria vital que lo ubica apenas un punto por debajo de Central Córdoba (SdE), líder de la Zona A. Pero sobre todo lo hace superar a River en la tabla anual y meterse en zona de clasificación directa a la próxima CONMEBOL Libertadores, a la que quiere volver tras dos años. /ESPN

El golazo de Insúa para el 1-0