En un contexto atravesado por la emoción, Boca vuelve a presentarse este sábado en La Bombonera para recibir a Belgrano de Córdoba, en lo que será su primer partido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El duelo, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Además, la AFA confirmó que el Xeneize disputará su encuentro pendiente ante Barracas Central el lunes 27 de octubre.

El equipo de Claudio Úbeda llega luego de una contundente victoria por 5-0 ante Newell’s, resultado que le permitió mantenerse segundo en la tabla anual. Sin embargo, la semana estuvo marcada por la tristeza y la necesidad de volver a enfocarse rápidamente en la competencia. Entre las buenas noticias, Leandro Paredes se reincorporó al plantel el miércoles, tras su regreso de la fecha FIFA.

La nota negativa fue la grave lesión de Alan Velasco, quien se perderá lo que resta del torneo. En contrapartida, Úbeda planea el regreso de Carlos Palacios, ya recuperado, aunque Kevin Zenón también pelea por ese puesto.

Otra baja confirmada es la de Edinson Cavani, que continúa trabajando de manera diferenciada y no será arriesgado. Así, la delantera titular seguirá siendo la integrada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, quienes atraviesan un gran momento.

Del otro lado, Belgrano llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. El equipo de Ricardo Zielinski ocupa el décimo lugar, con 15 puntos producto de tres triunfos, seis empates y tres derrotas, y arrastra tres empates consecutivos, incluyendo el 0-0 ante Talleres y el 1-1 frente a Estudiantes. Además, el “Pirata” continúa con vida en la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors el jueves 23 de octubre, en semifinales.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido:

🕕 Hora: 18.15

📺 TV: ESPN Premium

⚖️ Árbitro: Pablo Dóvalo

🏟️ Estadio: La Bombonera