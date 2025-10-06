Boca sigue derecho: tercera victoria al hilo en la Liga Nacional tras vencer a Platense

El vigente bicampeón de la Liga Nacional, Boca, visitó a Platense en Vicente López y se impuso 97-87, logrando su tercera victoria consecutiva en el arranque del torneo y manteniendo el invicto. El Xeneize visitará ahora al subcampeón de la temporada pasada, Instituto, el próximo martes.

Así fue el triunfo de Boca ante Platense por la Liga Nacional

El local comenzó imponiendo autoridad con una gran volcada de Derrick Woods, que luego sumó un triple, aunque sería lo único que pudo aportar, ya que tras la remontada visitante se fue expulsado junto a Francisco Cáffaro en un altercado entre ambos. Desde ese momento, Boca se asentó en el juego con la contribución de sus jóvenes figuras: Cifuentes, Rotta y Stenta. Platense logró mantenerse cerca en el marcador gracias a Flor y Hughes, y el primer período finalizó 25-32 a favor del Xeneize.

El dominio del Xeneize se extendió durante la segunda etapa, aunque la intensidad de Platense, liderada por Tobías Franchela, mantuvo a los locales a menos de diez puntos. Agustín Barreiro fue el principal artillero azul y oro en la primera mitad del segundo cuarto, sumando 14 puntos. Por su parte, el dueño de casa trabajó duro en ambos costados y encontró goleo en sus referentes, Flor y Morales, aunque la visita respondió con un arsenal ofensivo equilibrado entre individualidades y juego colectivo. Al finalizar los primeros veinte minutos, el marcador mostraba a Boca arriba por 56-46.

Tras el descanso, el juego bajó su intensidad. Nicolás Burgos aportó para los de Vicente López, pero cada vez que Boca anotaba ampliaba la ventaja a 16 puntos. Martín Yangüela volvió a poner a Franchela en cancha ante la presunta lesión de Eric Flor, y el jugador respondió con liderazgo y asertividad, recortando la diferencia a diez justo cuando la parcialidad calamar colmaba el microestadio Ciudad de Vicente López. En ese momento, Lucas Faggiano tomó las riendas de los dirigidos por Gonzalo Pérez, organizando al equipo para recuperar el control del juego y cerrar el tercer cuarto 77-65.

En el inicio del último período, Platense planteó una defensa zonal con Anthoan Urbina desde el inicio, pero Boca la desactivó moviendo el balón y permitiendo que Cifuentes Rotta (20 puntos en el partido) finalizara varias jugadas. Platense intentó incomodar al Xeneize, pero no pudo frenar los embates de diferentes jugadores que llevaron a la visita a sacar 15 puntos de ventaja. En los últimos minutos, ambos equipos dieron minutos a sus jóvenes de la banca y el partido culminó con triunfo de Boca por 97-87.

Ferro festejó en Chivilcoy

Racing de Chivilcoy tuvo su estreno en la Liga Nacional, enfrentando como local al Verde de Caballito en el Grilón Arena. En un partido intenso y cambiante, la visita se quedó con la victoria por 89-79, en un cierre que se definió recién en los minutos finales.

El encuentro comenzó con dominio del conjunto de Caballito, que aprovechó su efectividad en ataque para llevarse el primer cuarto por 26-14. Sin embargo, Racing ajustó su defensa y encontró mejores caminos en ofensiva, equilibrando el juego y ganando el segundo parcial 21-18, para irse al descanso largo 32-44.

La reacción local llegó con fuerza en el tercer cuarto, donde el equipo chivilcoyano mostró su mejor versión: intensidad, precisión y un gran aporte colectivo que le permitió quedarse con el parcial 26-15, y ponerse nuevamente en partido. Ya en el cierre, Ferro volvió a tomar el control con un tramo final muy efectivo, cerrando el último cuarto 30-18 y asegurándose el triunfo por diez puntos.

Así sigue la Liga Nacional

Se juegan dos partidos el lunes, con transmisión de Básquet Pass TV.