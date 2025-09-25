Boca venció a Racing en el partido inaugural de la temporada

Boca Juniors le ganó 82-67 a Racing de Chivilcoy en el inicio de la edición 42° de la Liga Nacional de Básquet. El Xeneize se hizo fuerte en La Bombonerita ante el recién ascendido y consiguió arrancar con el pie derecho la búsqueda del tricampeonato. La Academia del interior de la provincia de Buenos Aires logró incomodar al campeón defensor pese a la derrota. El mejor de la noche fue Francisco Cáffaro con 28 de valoración.

Arrancó la defensa del bicampeonato para el Xeneize

El cotejo en el Luis Conde se presentó con una ventaja para el local desde el inicio. Los actuales campeones, en el primer cuarto, lograron consolidar una buena diferencia ante el Racing de D’Ambrosio, mediante el juego rápido y la dominancia de la zona pintada, junto con las capturas de los rebotes ofensivos. Pero la Academia sería un rival duro de roer y bajó la distancia del doble dígito.

Un gran debut en la LNB para Francisco Cáffaro, que con 15 puntos, 11 rebotes, una asistencia y una recuperación fue el mejor de la noche para los Xeneizes. Boca consiguió recuperarse del acercamiento que habían logrado los recién ascendidos y se alejaron por una máxima de 17 unidades en el segundo período. Los de Gonzalo Pérez se retiraron al descanso ganando por 52-35.

Y en la segunda mitad la historia fue otra, ya que Racing consiguió progresar en el marcador y soltarse en el juego. La fluidez comenzó a ser notoria para los comandados de D’Ambrosio y la incomodidad de Boca creció. El tercer cuarto fue clave para la Academia, donde poco a poco fue construyendo su remontada para finalmente romper en el cuarto período nuevamente la diferencia de doble dígito.

Emilio Stucky fue el destacado de la visita con sus 18 puntos y cinco rebotes. Pero, pese al acercamiento en los tantos, el local nuevamente consiguió diferenciarse por más de 10 unidades. Agustín Barreiro se quedó con el título de máximo anotador del Xeneize con sus 16 conversiones para que Boca se lleve la victoria por 82-67.

¿Qué sigue para Boca y Racing?

El próximo miércoles, con el inicio del mes de octubre, Boca tendrá nuevamente rodaje cuando reciba a San Martín de Corrientes en La Bombonerita. Esto significará el segundo encuentro para el Gallo Santo, ya que tendrá el debut en su cancha ante Atenas de Córdoba previo al duelo con el Xeneize. Por otro lado, Racing tiene por delante el debut en la categoría en condición de local. Recibirá a Ferro Carril Oeste en el Grilon Arena para intentar obtener la primera victoria de la temporada.