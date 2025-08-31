Boca visita a Aldosivi en busca de extender su racha

Boca viaja a Mar del Plata para intentar sumar puntos en cancha de Aldosivi. El Xeneize llega al partido, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura, con 9 puntos.

Ubicado en la sexta posición de su zona, Boca necesita sumar para escalar posiciones, tanto en su cuadro como en la tabla anual.

Luego de unas semanas marcadas por la falta de victorias, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo parece haber encontrado un poco de estabilidad.

El partido se jugará en el estadio José María Minella desde las 14.30, con el arbitraje de Sebastián Zunino. En el VAR, José Carreras.

Boca viene de ganar a Banfield 2 a 0, el domingo pasado en La Bombonera. Esta victoria se sumó a la anterior, contra Independiente Rivadavia. Seis puntos vitales para la institución, luego de varias semanas en las que no pudo ganar.

La visita a Aldosivi se presenta como una chance de sostener esa racha positiva, aunque no será un partido sencillo. Su rival también está lleno de necesidades.

Aldosivi perdió su más reciente encuentro contra Estudiantes de La Plata, como visitante. Al ocupar el último puesto de la Zona A y el antepenúltimo en la tabla anual y en los promedios, está urgido puntos. Un escenario que lo obliga a plantar cara al Xeneize para alejarse de zonas de descenso.

Posible formación de Aldosivi

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio, transmisión, arbitraje y horario del partido entre Aldosivi y Boca

Estadio: José Maria Minella, Mar del Plata, Buenos Aires.

Árbitro principal: Sebastián Zunino.

Responsable del VAR: José Carreras.

Horario: 14.30.

Transmisión: ESPN Premium.