¡Bolivia clasificó al repechaje! En el estadio Municipal El Alto, le ganó 1-0 a la selección de Brasil y dejó a Venezuela sin la chance de pelear por un lugar en el Mundial 2026

El autor del único gol del partido fue Miguel Terceros, tras un polémico penal que el árbitro Cristián Garay Reyes cobró con ayuda del VAR. El partido estuvo condicionado por la altura, que fatigó a los dirigidos por Carlo Ancelotti

Bolivia 1 - 0 Brasil | Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026 | Fecha 18

Por otro lado, la Vinotinto cayó 6-3 ante Colombia y el triunfo boliviano terminó de eliminarlo.

Con CUATRO GOLES de #SUÁREZ, #COLOMBIA GOLEÓ y #VENEZUELA AFUERA | Venezuela 3–6 Colombia | Resumen

Fuente: TyCSports