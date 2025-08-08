Bomba: Marcos Rojo es el nuevo refuerzo de Racing

Marcos Rojo se está preparando para un nuevo capítulo en su carrera al convertirse en refuerzo de Racing Club. Este viernes, el defensor de 35 años firmó la desvinculación de Boca Juniors, donde su contrato vencía en diciembre. Tras no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico, Rojo logró la libertad necesaria para unirse a la Academia, donde se someterá a una revisión médica antes de firmar un contrato por un año basado en productividad.

El interés de Racing por Rojo no es reciente. Sebastián Saja, el director deportivo del club, había hablado previamente con el jugador, pero la llegada del defensor dependía de su salida oficial de Boca. Ahora que ha concretado su desvinculación, Racing busca acelerar el proceso para inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, donde el equipo se enfrentará a Peñarol el próximo martes. Hay tiempo hasta las 18 horas de hoy para realizar cinco cambios y hasta el lunes a las 12 para inscribir tres refuerzos de manera provisoria.

Sin embargo, aún queda por ver si Rojo podrá estar disponible para el próximo partido o si se unirá al equipo en una posible instancia de cuartos de final. Racing ya ha incorporado a otros refuerzos como Tomás Conechny, Elías Torres y Duván Vergara, por lo que la competencia en el plantel se intensifica. La salida de Rojo de Boca se concretó tras la firma de la rescisión de su contrato, un proceso que estuvo en suspenso hasta este viernes por la mañana.

La dirigencia de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, ofreció un resarcimiento económico para facilitar la desvinculación, lo que permitió que se destrabaran las negociaciones y finalmente el jugador pueda seguir su carrera en la Academia.