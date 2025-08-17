Botellazos e insultos tras un pobre empate de San Martín

En La Ciudadela, la espera por una mejora en el desempeño de San Martín se ha vuelto palpable, ya que los aficionados anhelan ver al equipo ascender en la tabla de posiciones de la Primera Nacional. Sin embargo, en un encuentro disputado el domingo por la tarde, el Santo se vio limitado a un empate sin goles ante Alvarado de Mar del Plata, un resultado que no aportó brillo ni claridad al juego.

Con el campeonato acercándose a su fase decisiva, la incertidumbre se cierne sobre el futuro del equipo y sus posibilidades de clasificar al reducido por el segundo ascenso. Desde la llegada de Mariano Campodónico a la dirección técnica, el equipo no ha logrado obtener una victoria, lo que ha llevado a que la hinchada ciruja experimente un creciente descontento respecto a la campaña actual.

Las posiciones