Boxeo: Trabaja como vendedor ambulante y sueña con ser campeón argentino

Una de las principales sorpresas del boxeo argentino en el inicio del 2025 es un boxeador senegalés. Touba Niang, joven de 23 años, hizo su show propio el pasado 15 de marzo (con una espectacular entrada al ring) y venció por KOT2 a Facundo Ottaviano en el estadio de la FAB. De esta manera, estiró su invicto a cuatro triunfos (tres de ellos por KO). La Bamba Negra -quien es hincha de Boca- relata su increíble historia de vida: cómo llegó al país, su sueño en el deporte y cómo combina su carrera con su trabajo como vendedor ambulante en la peatonal de Quilmes.

Cómo llegó Touba Niang a Argentina

Niang, quien viene de una familia numerosa con ¡33 hermanos!, no se llevaba bien con el estudio y, a sus 15 años, ya trabajaba en un campo para ayudar a sus padres. "Gracias a Dios no la pasé tan mal como algunos. No éramos millonarios ni nada, pero nunca nos faltó el plato de comida. Pero vi chicos que la pasaron muy mal, muy mal de verdad. Mirá que acá hay pobreza, pero la pobreza de allá es otra cosa", reveló. En este contexto, conocía a un vecino suyo que ya había emigrado a Argentina: eso lo impulsó a elegir el mismo destino.

"Le dije a mi padre que no quería estudiar más, que quería irme, tratar de tener una vida mejor. Allá, por más que estudies y todo lo que quieras, después no conseguís trabajo. Mi papá me dijo que yo era chico, que tenía que esperar un poco más. Me dio muchas oportunidades, pero no quería saber nada, yo sólo quería viajar, tener lo mío y hacer una vida mejor", contó. Y agregó: "Allá para viajar están los coyotes... Fui a hablar con ellos. Le dijeron cuánta plata había que pagar para hacer el viaje. Después, vino, me habló y le dieron fecha. Forman grupos y viajan de forma ilegal".

De esa manera, en noviembre de 2015 llegó a Quilmes. Con ayuda de su conocido, empezó a trabajar como vendedor ambulante: "Me prestaron 1000 pesos, me llevaron a Once, me compraron lentes y con eso empecé. Yo no sabía ni decir 'hola'. Me enseñaron el precio de los lentes. Caminaba en la peatonal de Quilmes vendiendo". Hoy, casi una década después, ya habla perfecto en castellano: "En la calle, cuando sabés que no te queda otra, que para hablar con la gente sí o sí tenés que hablar bien el idioma... No quedaba otra".

Actualmente, sigue trabajando como vendedor ambulante de ropa (jeans y bermudas, más que nada), a la par de que desarrolla su carrera de boxeador profesional: "Me levanto temprano, voy a entrenar a las 7. Entreno de 7 a 8.30, me baño, desayuno y después vengo a trabajar. Estoy hasta las 19 y me voy al gimnasio de nuevo".

El camino de Touba Niang en el boxeo y el sueño de ser campeón argentino

El joven senegalés aseguró que le gusta el boxeo "desde chico" aunque no pudo practicarlo en Senegal. "Allá se hace lucha libre, vale todo. Eso sí practiqué allá, dos años. Cuando llegué acá, no podía hacer boxeo porque trabajaba muchas horas. Me fui acomodando de a poquito. En 2021 empecé", explicó.

Touba Niang encontró su lugar en el gimnasio de El Porvenir de Quilmes y en 2024 dio el salto al profesionalismo: tiene un récord invicto de cuatro victorias (tres de ellas por KO). "Mi sueño es ser alguien en el boxeo y poder ayudar a la gente. No importa dónde: mi país, acá, India o donde sea", afirmó el senegalés, admirador de Gervonta Davis, Jaron Ennis y Teófimo López.

Por otra parte, el senegalés -quien también es hincha de Boca desde que vivía en su país y sueña con conocer la Bombonera en algún momento- contó que ahora tiene el DNI permanente y no descarta iniciar el trámite para obtener la ciudadanía argentina, algo que podría demorar entre 6 y 10 años.

"Me encantaría tenerla. Nací allá, pero hoy, esté en donde esté, representaré a los dos países, las dos banderas", dijo. Por eso, de concretarlo, no duda sobre uno de sus objetivos profesionales: "Sueño ser campeón argentino y latino, antes de buscar algo afuera. Obvio, es un sueño".

