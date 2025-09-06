Tras el duro golpe que significó una nueva derrota en el torneo de la Primera Nacional, San Martín parece haberse despedido definitivamente de la idea de poder pelear hasta la última fecha la posibilidad de terminar en el primer puesto de la Zona A.

La caída ante Colegiales por 2 a 0 caló hondo en un equipo que parece no encontrar su rumbo. “Hasta el gol de ellos estábamos bien, teníamos controlado el partido. Fuimos por todos lados buscamos variantes y no llegamos nunca al descuento”, analizó luego del partido el entrenador Mariano Campodónico.

El DT consideró que el Santo equivocó los caminos: "pensábamos por el trabajo de la semana que era por afuera. Nos parecía que el partido estaba por ahí, pero no lo encontramos nunca".

Además, se mostró preocupado por la falta de gol ya que sus dirigidos hace tres partidos que no anotan un tanto.

Campodónico asumió la responsabilidad tras una nueva derrota y dijo: "acá hoy el responsable soy yo porque no se ganó”.

Sobre el futuro y las chances de San Martín, el entrenador aseguró que "no queda más que trabajar, ganar un partido y que los chicos vuelvan a creer en ellos. Es un grupo que viene golpeado, que cada vez que nos hacen un gol no nos podemos levantar. Hoy tendríamos que pensar en sostener la zona de reducido, tratar de terminar lo mas alto posible porque las cosas no están saliendo”.