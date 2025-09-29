Campodónico tras el empate de San Martín: “Este club te exige competir y ser el mejor”

San Martín de Tucumán igualó 1 a 1 frente a Quilmes en La Ciudadela, en un partido donde el Santo comenzó en desventaja, pero logró reponerse para sumar un punto en casa. El Cervecero aprovechó una desatención defensiva para ponerse en ventaja, aunque el conjunto tucumano reaccionó y alcanzó la igualdad.

Tras el encuentro, el entrenador Mariano Campodónico mostró su disgusto por no haber conseguido el triunfo: “Con bronca, pensábamos en otro final hoy. Cometimos un error que estaba trabajado y una desatención nos deja con un gol abajo que tuvimos que remar y gracias a Dios lo pudimos empatar. Después lo fuimos a buscar, terminamos jugando con cuatro delanteros”.

El DT sostuvo que su equipo fue superior a Quilmes, aunque no logró plasmarlo en el marcador: “Hoy fuimos superiores. Contra Arsenal fue el punto más bajo que tuvimos, pero no quiero volver atrás. Quería terminar tercero, tenía otra ilusión. No tengo nada que criticar a los chicos: dejaron todo y fueron a buscar el triunfo. Ya pensamos en el partido contra San Miguel”.

De cara a lo que viene, Campodónico destacó la exigencia que representa dirigir al Santo y puso la mira en mejorar la eficacia ofensiva: “Este club te exige competir y ser el mejor. Tenemos que estar tranquilos y sabemos que el fin de semana podemos terminar en puestos más altos. Ahora son mata-mata, pero nos preocupa que llegamos mucho por las bandas y no podemos conectar centros. Hoy en el primer y en el segundo tiempo no la pudimos meter. Hay que pensar en San Miguel”.

Con este empate, San Martín se aseguró la clasificación, aunque dejó escapar una oportunidad importante en condición de local.

¡Mirá el resumen del partido entre San Martín y Quilmes!