Carlos Alcaraz se coronó campeón del US Open 2025 al imponerse sobre Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en una final que recuperó la intensidad de sus capítulos previos. El español, que ya había festejado en Flushing Meadows en 2022, sumó su segundo título en el torneo y cerró un año extraordinario al conseguir su segundo Grand Slam tras la victoria en Roland Garros frente al mismo rival; además, como corolario de su rendimiento, desplazó al italiano del primer puesto del ranking ATP.