Carlos Alcaraz levanta el trofeo del US Open tras imponerse a Jannik Sinner
El español venció al italiano en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, conquistó su segundo Grand Slam en Estados Unidos y, además, le arrebató el primer puesto del ranking ATP
Carlos Alcaraz se coronó campeón del US Open 2025 al imponerse sobre Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en una final que recuperó la intensidad de sus capítulos previos. El español, que ya había festejado en Flushing Meadows en 2022, sumó su segundo título en el torneo y cerró un año extraordinario al conseguir su segundo Grand Slam tras la victoria en Roland Garros frente al mismo rival; además, como corolario de su rendimiento, desplazó al italiano del primer puesto del ranking ATP.