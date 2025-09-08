Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open tras vencer a Jannik Sinner y es el número 1 del mundo

El español Carlos Alcaraz tuvo una magnífica actuación y se consagró campeón del US Open por segunda vez en su carrera. Venció al italiano Jannik Sinner, en una rivalidad que ya se convirtió en un clásico del circuito, y consiguió un título que, además, le permitirá volver a ser número uno del mundo.

El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en un partido que duró dos horas y 44 minutos ante el actual líder del ranking ATP. Así, le arrebatará la cima: había estado allí por última vez en agosto de 2023.

Se trata del sexto título de Grand Slam para Alcaraz que tiene, además del US Open 2022 y 2025, las coronas de Roland Garros 2024 y 2025, y de Wimbledon 2023 y 2024.

Alcaraz igualó a leyendas como Bjorn Borg y Rafael Nadal, otros dos tenistas que habían conseguido sus primeros seis títulos de Grand Slam antes de cumplir los 23 años.

En el historial ante Sinner, el nacido en Murcia estiró su dominio: en 14 partidos, suma nueve victorias contra cinco triunfos del italiano. Siete de esos encuentros fueron finales y la supremacía del español es apabullante: ganó cinco y tan solo perdió dos.

A sus 22 y 24 años, respectivamente, el español y el italiano han monopolizado por completo el circuito grande en 2024 y 2025. Ningún otro jugador pudo levantar un trofeo de Grand Slam en este período, en una muestra de autoridad que remite inevitablemente a la era dorada de Federer, Nadal y Djokovic. Con un agregado inédito: nunca antes, desde el inicio de la Era Abierta en 1968, dos tenistas habían disputado tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

El partido tuvo un condimento político extra: la presencia de Donald Trump en la tribuna principal. El republicano fue el primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a una final en Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000.

Alcaraz arrastra números sensacionales: lleva ocho torneos consecutivos alcanzando definiciones y recién cedió un set en Nueva York en la final.

Más allá de esta derrota, Sinner cerrará el 2025 como Campeón en Australia, finalista en Roland Garros y monarca en Wimbledon. Sin embargo, no pudo extender su racha de 26 victorias seguidas en Grand Slams jugados sobre superficie rápida. /TN