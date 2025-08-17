Este domingo, un incidente de considerable gravedad tuvo lugar en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, durante el desarrollo de la carrera de Fiat Competizione. Durante la competencia, el piloto Juan Ignacio Álvarez experimentó un despiste que culminó en un vuelco, ocasionando que su vehículo, un Cronos, realizara un total de diez tumbos, de los cuales dos se produjeron en el aire.

Tras el impacto contra las defensas del circuito, se constató que el piloto logró salir del automóvil por sus propios medios. Posteriormente, fue trasladado al centro médico más cercano para llevar a cabo los estudios de rutina, asegurando así su bienestar tras el accidente.