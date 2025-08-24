Tras romper una extensa racha sin victorias con la contundente goleada 3-0 ante Independiente Rivadavia, Boca volvió a exhibir alegría en La Bombonera al superar 2-0 a Banfield por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con tantos de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize logró su segundo triunfo consecutivo, se instaló entre los cuatro primeros de su grupo y recuperó posiciones de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que el Taladro quedó situado en el undécimo puesto.

Los goles