Cavani volvió a convertir: Boca venció a Banfield y sumó tres puntos clave
Boca, que había puesto fin a una racha negativa, se impuso por 2-0 ante Banfield en La Bombonera en la sexta fecha de la zona A
Tras romper una extensa racha sin victorias con la contundente goleada 3-0 ante Independiente Rivadavia, Boca volvió a exhibir alegría en La Bombonera al superar 2-0 a Banfield por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con tantos de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize logró su segundo triunfo consecutivo, se instaló entre los cuatro primeros de su grupo y recuperó posiciones de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que el Taladro quedó situado en el undécimo puesto.