Central Córdoba, Lanús y Godoy Cruz abren sus llaves de octavos de final

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Lanús esta noche en el estadio Madre de Ciudades, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 21:30, con transmisión de Fox Sports y arbitraje del peruano Kevin Ortega.

Central Córdoba participó en la Copa Libertadores, aunque terminó tercero en su zona y se metió en esta instancia tras superar a Cerro Largo de Uruguay en los 16avos de la Sudamericana. En cambio, Lanús terminó primero de su grupo y accedió directamente a octavos.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; José Florentín, Fernando Juárez, Lucas Besozzi, Matías Godoy; Matías Perelló, Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará este jueves a partir de las 19:00 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN 2 para Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el venezolano Alexis Herrera.

El Tomba llega a este compromiso con la novedad de su flamante entrenador Walter Ribonetto, quien reemplazó a Esteban Solari y debutará en el banco mendocino ante un rival que eliminó a Atlético Bucaramanga en los playoffs para alcanzar esta instancia del torneo continental.

Formaciones

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino; Gustavo Scarpa, Rony, Tomás Cuello; Hulk. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo "Pol" Fernández; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.