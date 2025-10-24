Rosario Central se impuso por 1-0 ante Sarmiento en los 45 minutos pendientes de la fecha 7, un resultado que selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El único tanto llegó en el final desde los doce pasos, convertido por Ángel Di María, y le entregó al Canalla tres puntos decisivos que lo ubican segundo en la Zona B con 27 unidades, mientras que Sarmiento, que terminó 9.° en la misma zona con 15 puntos, no logra despegarse del fondo de la tabla anual —donde permanece 25.°— y sigue comprometido en los promedios.