Chelsea, Liverpool y Real Madrid salen a la cancha en el cierre de la fecha 3 de la Champions

La Champions League cierra su tercera fecha con partidos de alto voltaje. Después de las goleadas del Barcelona sobre el Olympiacos, del Arsenal ante el Atlético de Madrid y del PSG sobre el Leverkusen, será el turno del resto de los grandes equipos europeos de salir a escena.

El duelo más prometedor de la jornada se desarrollará en el Santiago Bernabéu, en donde los merengues recibirán a la Juventus de Italia. La Vecchia Signora no atraviesa el mejor presente y viene de caer ante el Como de Nico Paz y Cesc Fábregas por la Serie A, en la que actualmente se encuentra en la séptima posición. El equipo español, en tanto, es líder absoluto en la liga española y viene de superar al Getafe por 1-0.

El Liverpool de Alexis Mac Allister, el Chelsea de Enzo Fernández y el Bayern Múnich de Harry Kane, también harán su presentación ante el Frankfurt, el Ajax y el Brujas, respectivamente. A falta de cinco fechas para el final de la primera fase, los equipos ya comienzan a entrar en una etapa clave dentro de la liguilla que hoy encabezan el PSG, el Inter y el Arsenal con puntaje ideal. Cabe recordar que los primeros ocho clasifican de forma directa a los octavos de final.

Todos los partidos de la jornada

Athletic vs Qarabag

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: San Mamés

Galatasaray vs Bodoglimt

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Rams Park

Chelsea vs Ajax

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN

Estadio: Stamford Bridge

Real Madrid vs Juventus

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports

Estadio: Santiago Bernabéu

Sporting Lisboa vs Marsella

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 4

Estadio: Estadio José Alvalade

Mónaco vs Tottenham

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / Fox Sports 2

Estadio: Estadio Luis II

Atalanta vs Slavia Praga

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+

Estadio: Gewiss Stadium

Frankfurt vs Liverpool

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney + / ESPN 2

Estadio: Deutsche Bank Park

Bayern Múnich vs Brujas

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney+ / ESPN 3

Estadio: Allianz Arena