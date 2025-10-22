Chelsea, Liverpool y Real Madrid salen a la cancha en el cierre de la fecha 3 de la Champions
Los clubes europeos buscan sumar de a tres para alcanzar la clasificación directa en la tabla general.
La Champions League cierra su tercera fecha con partidos de alto voltaje. Después de las goleadas del Barcelona sobre el Olympiacos, del Arsenal ante el Atlético de Madrid y del PSG sobre el Leverkusen, será el turno del resto de los grandes equipos europeos de salir a escena.
El duelo más prometedor de la jornada se desarrollará en el Santiago Bernabéu, en donde los merengues recibirán a la Juventus de Italia. La Vecchia Signora no atraviesa el mejor presente y viene de caer ante el Como de Nico Paz y Cesc Fábregas por la Serie A, en la que actualmente se encuentra en la séptima posición. El equipo español, en tanto, es líder absoluto en la liga española y viene de superar al Getafe por 1-0.
El Liverpool de Alexis Mac Allister, el Chelsea de Enzo Fernández y el Bayern Múnich de Harry Kane, también harán su presentación ante el Frankfurt, el Ajax y el Brujas, respectivamente. A falta de cinco fechas para el final de la primera fase, los equipos ya comienzan a entrar en una etapa clave dentro de la liguilla que hoy encabezan el PSG, el Inter y el Arsenal con puntaje ideal. Cabe recordar que los primeros ocho clasifican de forma directa a los octavos de final.
Todos los partidos de la jornada
Athletic vs Qarabag
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: San Mamés
Galatasaray vs Bodoglimt
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Rams Park
Chelsea vs Ajax
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN
Estadio: Stamford Bridge
Real Madrid vs Juventus
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports
Estadio: Santiago Bernabéu
Sporting Lisboa vs Marsella
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 4
Estadio: Estadio José Alvalade
Mónaco vs Tottenham
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / Fox Sports 2
Estadio: Estadio Luis II
Atalanta vs Slavia Praga
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+
Estadio: Gewiss Stadium
Frankfurt vs Liverpool
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney + / ESPN 2
Estadio: Deutsche Bank Park
Bayern Múnich vs Brujas
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney+ / ESPN 3
Estadio: Allianz Arena