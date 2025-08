Mauricio Serna rompió el silencio tras su salida, junto a Raúl Cascini, del Consejo de Fútbol de Boca Juniors. En una declaración clara y concisa, “Presentamos la renuncia”, afirmó Chicho, en medio de diversas versiones que sugerían que la decisión había sido impuesta desde el interior del club.

El exfutbolista colombiano se presentó en el predio de Ezeiza para despedirse del club y expresó que “no ha sido fácil, pero la vida está llena de decisiones”. En sus palabras, también remarcó: “Quienes me conocen saben lo que este club significa para mí y mi familia. Muchas veces acertamos y otras nos equivocamos, pero no me guardé nada. Di lo mejor de mí”.

Sin aceptar preguntas, Serna se dirigió a la prensa para explicar lo sucedido. “Es un momento extremadamente difícil. Muy, muy complicado. Pero así como un día el presidente me invitó a ser parte de su equipo de trabajo y lo agradecí, hoy también soy honesto y debo decir que he dado todo”, manifestó.

El campeón del mundo con Boca en 2000 recordó a los hinchas y subrayó: “Agradezco el cariño diario”. Además, comentó: “Los amo. Seguramente me pude haber equivocado y ofrezco mis disculpas. No dejo de ser humano, pero siempre con la frente en alto. Con la cabeza erguida, mirando a los ojos de todos. Esa es la forma en que me he caracterizado y es mi modo de vivir”.

Con respecto a su futuro, Serna fue contundente: “Esta semana tomé la decisión y la concretamos ayer para que sea una realidad. Ya hace varios días había manifestado internamente a quien correspondía mi intención de dar un paso al costado y nos tomamos un tiempo para encontrarle una salida. Ahora hay que ver qué suceder�� en esta nueva etapa de mi vida”, sentenció.

El exmediocampista central también reveló que le ofrecieron ocupar otra área dentro del club, pero que decidió no aceptarlo, considerándolo poco conveniente. Para cerrar, visiblemente emocionado, pronunció una frase que resonó en el ambiente: “Así es la vida, y ya. Me tocó a mí. Chau, gracias”.

¿Por qué no habló Cascini?

Por su parte, Raúl Cascini no estuvo presente en el predio de Ezeiza debido a cuestiones médicas. Se espera que se dirija al lugar durante el jueves para despedirse, aunque aún queda por ver si también decidirá atender a la prensa para explicar sus motivos.

El comunicado de Boca para disolver el Consejo de Fútbol

El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.

Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.

Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división.

Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.