Chiquito Romero se despidió de Boca y reconoció cuál fue el episodio que determinó su salida

Sergio ‘Chiquito’ Romero se despidió de Boca este martes y seguirá su carrera en Argentinos Juniors, que salió a la búsqueda de un arquero luego de la grave lesión que sufrió Diego “Ruso” Rodríguez. En su último día en el predio de Ezeiza, Chiquito hizo un repaso de su estadía en el Xeneize y recordó el momento que decretó su salida.

El exarquero de la Selección argentina habló con total honestidad de aquel 21 de septiembre de 2024, cuando se peleó con un hincha en la Bombonera después de la derrota de Boca ante River en un Superclásico. “Fue la sentencia para mí en este club”, sostuvo.

Lejos de tener algún tipo de rencor o sentimiento negativo por el último tiempo en el que no tuvo continuidad, Chiquito se mostró agradecido con el club, los fanáticos y, sobre todo, con el presidente Juan Román Riquelme, a quien definió como “un amigo”.

“No es un chau, sino un hasta luego, algún día volveré”, aseguró Romero, que había llegado a Boca en 2022 y se comprometió a mostrar su vigencia como futbolista en su próxima etapa en el Bicho.

El comunicado de Boca para informar la salida de Chiquito Romero