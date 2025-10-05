Clásico cordobés: Talleres y Belgrano se enfrentan en el Mario Alberto Kempes

Talleres-Belgrano, Belgrano-Talleres. Este domingo, la provincia vuelve a vibrar con una nueva edición del choque más importante de todos: el clásico cordobés.

El Matador y el Pirata vuelven a verse las caras en un duelo que genera altas expectativas. El pitazo inicial será a las 16:45 en el estadio Mario Alberto Kempes, que tendrá solo hinchas albiazules. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello e irá televisado en vivo por la señal de ESPN Premium.

Las realidades de cara a este duelo son bien distintas. La T sufre con la tabla del descenso en medio de un 2025 que está siendo cuesta arriba, mientras que la B muestra mayor regularidad y viene con el envión de la gran campaña en la Copa Argentina. Sin dudas que el clásico resulta un partido aparte más allá de la actualidad de cada uno.

Pese al flojísimo presente, el club de barrio Jardín llega entonado después de vencer a Sarmiento 1 a 0 en el Kempes el pasado fin de semana. Por su parte, los de Alberdi empataron 1 a 1 contra Barracas Central en la fecha pasada.

El último choque entre ambos terminó en empate 1 a 1 en el Gigante de Alberdi. Se disputó el pasado 30 de marzo, correspondiente al Torneo Apertura del primer semestre. El brasileño Rick había puesto en ventaja al Matador en el primer tiempo, mientras que en el complemento Franco Jara lo igualó de penal.

¿Cómo llega Talleres al partido con Belgrano?

Talleres, dirigido por Carlos Tevez, buscará hacerse fuerte de local para mejorar su desempeño en el torneo. Actualmente, en la posición 12 de la Zona B, la T necesita sumar de a tres para achicar la diferencia de 12 puntos con el líder, Deportivo Riestra. Su promedio de gol es bajo: 0,5 por partido.

Últimos partidos de Talleres:

Talleres de Córdoba 1 - 0 Sarmiento | 27 de septiembre | Torneo Clausura

Rosario Central 1 - 1 Talleres de Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Tigre 0 - 0 Talleres de Córdoba | 14 de septiembre | Torneo Clausura

¿Cómo llega Belgrano al partido con Talleres?

Belgrano, con Ricardo Zielinski al mando, llega con la motivación de seguir sumando puntos importantes. Ubicado en la décima posición de la Zona A, el Pirata intentará acercarse al líder, Unión, del cual lo separan solo 4 puntos. Su promedio de gol es de 1,0 por partido.

Últimos partidos de Belgrano:

Barracas Central 1 - 1 Belgrano | 29 de septiembre | Torneo Clausura

Belgrano 3 - 0 Newell's Old Boys | 22 de septiembre | Torneo Clausura

Newell's Old Boys 1 - 3 Belgrano | 17 de septiembre | Copa Argentina

¿Cómo salieron los últimos partidos entre Talleres y Belgrano?