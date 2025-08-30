En un clásico caliente y con casi nulas llegadas de riesgo, el Ciclón y el Globo quedaron a mano. Los dirigidos por Damián Ayude no supieron cómo aprovechar la superioridad numérica desde los 25 minutos de partido, momento en que los de Frank Kudelka sufrieron la expulsión de Luciano Giménez (por agresión a Perruzzi).

Con este resultado, los de Boedo alcanzaron a River en la cima de la Zona B del Clausura mientras que los de Parque Patricios quedaron terceros en la Zona A.

El Globo solamente ganó una vez en su historia en el Nuevo Gasómetro. A su vez llevan seis duelos sin caer ante su clásico rival (cinco empates y un triunfo).