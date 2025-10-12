En la tarde de Alta Córdoba, John Córdoba y Gastón Lódico se erigieron como los protagonistas que decretaron la derrota de Atlético Tucumán, al darle a Instituto una victoria por 2 a 0 que dejó a la formación dirigida por Lucas Pusineri sin respuestas futbolísticas a lo largo del partido. La caída, considerada justificada por el desarrollo del encuentro, encendió alarmas en el equipo tucumano porque complica su camino hacia la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, que aún no está asegurada y ahora corre riesgo.

Los goles