Franco Colapinto finalizó 16.º y por encima de Gasly en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

En la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, desarrollada en el circuito de Austin, el piloto argentino Franco Colapinto completó una actuación notable al acabar en la 16.ª posición, por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. La sesión sirvió como reencuentro con la pista tras un desempeño sólido de Colapinto en el reciente Gran Premio de Singapur y permitió al equipo recoger datos relevantes de cara a la clasificación y la carrera.

La tanda estuvo marcada por incidencias para la escudería Ferrari: tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz debieron abandonar la sesión debido a problemas técnicos en sus monoplazas, lo que condicionó los programas de rodaje del equipo italiano y redujo la cantidad de información disponible para ajustar la puesta a punto antes de las sesiones decisivas del fin de semana.

Fuera de esas dificultades, la sesión transcurrió con la habitual alternancia entre tandas largas de evaluación de rendimiento de neumáticos y simulaciones de clasificación. Lando Norris fue el piloto que se adueñó del crono más rápido, situándose al frente de la tabla de tiempos y mostrando un ritmo consistente sobre el asfalto texano. Detrás de Norris se posicionaron otros candidatos habituales a los puestos de vanguardia, mientras que la zona media evidenció una mayor compactación con varias escuderías buscando optimizar detalles aerodinámicos y de gestión de neumáticos.

Para Colapinto, terminar por delante de Gasly constituye una señal positiva dentro del internamiento competitivo del equipo, aunque la primera práctica libre suele limitarse a la recopilación de información y a pruebas de configuración. El equipo evaluará los registros obtenidos, el comportamiento de los compuestos y las sensaciones del piloto para definir la estrategia de la próxima sesión. En tanto, la jornada anticipa una continuidad de la incertidumbre mecánica para Ferrari, que deberá resolver los inconvenientes detectados si pretende recuperar su regularidad en las próximas sesiones.

La actividad en Austin continuará con la segunda práctica libre y la clasificación programadas para el resto de la jornada, en las cuales los equipos y pilotos buscarán consolidar sus programas y mejorar el rendimiento mostrado en esta primera aproximación a la pista.