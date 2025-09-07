Colapinto busca sumar sus primeros puntos para Alpine en el GP de Monza

Franco Colapinto tiene su décima actuación con Alpine en el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 en el marco de la decimoquinta fecha que se desarrolla en el Gran Premio de Italia, más precisamente en el Autódromo Nacional de Monza.

El piloto argentino viene de quedar en el 11º puesto en el GP de Países Bajos, donde se impuso Óscar Piastri (McLaren). Ahora, la Máxima continúa su camino en Europa.

La primera sesión de prácticas tuvo a Ferrari como gran protagonista: obtuvieron los dos primeros puestos con Lewis Hamilton como líder con un tiempo de 1:20.117, seguido de Charles Leclerc (+0.169). El podio lo completó Carlos Sainz, de Williams. Por otro lado, los de Alpine no tuvieron un buen comienzo, ya que Pierre Gasly quedó 18° y Aron, que reemplazó a Colapinto y protagonizó un trompo que afortunadamente no terminó en choque, quedó último.

En la segunda práctica, el argentino no tuvo un buen desempeño ya que finalizó último. Colapinto marcó un tiempo de 1:21.554, a 1.686 de Lando Norris, quien finalizó primero en esta sesión, por delante de Charles Leclerc y Carlos Sainz, que completaron el podio. Su compañero Pierre Gasly quedó 18° medio segundo por encima.

El inicio del sábado fue con la FP3: Colapinto mejoró con respecto a la última sesión del viernes, ya que finalizó 14°, a siete décimas del líder Norris (McLaren).Además, fue más veloz que Gasly, que quedó en el puesto 18°.

Más tarde, en la clasificación, el argentino no pudo pasar la Q1 y largará 17° en el Gran Premio de Monza. No fue el mejor fin de semana para Alpine, ya que a Gasly tampoco le fue bien (saldrá 18°). Ambos lograron ganar una posición tras la penalización de Isack Hadjar, en tanto Max Verstappen se quedó con la pole, mientras que Norris y Oscar Piastri completaron el podio.

Cómo es el circuito del GP de Italia

El Gran Premio de Italia se lleva a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, construido en 1922. Fue el tercer circuito de carreras en el mundo construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos. Al igual que estos dos circuitos, el original presentaba una serie de curvas peraltadas, además de gran parte de la sección de "campo abierto" que aún se utiliza en la actualidad.

Longitud del circuito: 5.793 kilómetrosNúmero de vueltas: 53Distancia de carrera: 306,72 kilómetrosRécord de vuelta: 1:21.046, de Rubens Barrichello (2004)

Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

