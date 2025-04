Colapinto contó quiénes son sus dos máximos ídolos en el fútbol

Franco Colapinto no será parte del Gran Premio de Japón 2025 de Fórmula 1, ya que Alpine definió su nómina de pilotos sin incluir al argentino. La escudería confirmó a Pierre Gasly y Jack Doohan como titulares, mientras que Ryo Hirakawa y Paul Aron completarán el equipo en Suzuka.

En la previa del evento, Colapinto interactuó con sus seguidores a través de su página web y reveló quiénes son sus ídolos futbolísticos. «Creciendo, mi ídolo en Boca era Juan Román Riquelme y fuera de Boca, como todos los argentinos, amo a Lionel Messi», expresó el piloto oriundo de Pilar, demostrando su pasión por el fútbol.

El ex-Williams también confesó que, de no haberse dedicado al automovilismo, le habría gustado jugar profesionalmente al fútbol. «Si no estuviera en la Fórmula 1, me habría encantado ser futbolista», aseguró.

Además de su crecimiento en la F1, el argentino tiene un objetivo claro fuera de las pistas. «Más allá de la F1, mi sueño es inspirar a la mayor cantidad posible de jóvenes pilotos argentinos a perseguir su pasión por el automovilismo y ver más representación de mi país en el nivel más alto», completó Colapinto.