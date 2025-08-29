Colapinto corre en el GP de los Países Bajos: agenda completa
El piloto argentino corre la decimoquinta carrera de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de los Países Bajos.
Franco Colapinto vuelve a la acción en la 15° jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Gran Premio de los Países Bajos, más precisamente en el Circuito Zandvoort
El piloto argentino viene de quedar en el 18º puesto en el GP de Hungría, donde se impuso Lando Norris (McLaren). Ahora, la Máxima continúa su camino en Europa. A continuación, conocé todos los detalles: horario, cronograma completo y más.
Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos
Viernes 29 de agosto
- Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas
- Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas
Sábado 30 de agosto
- Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas
- Clasificación: 11.00 a 12.00 horas
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10.00 horas
*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.
Cómo es el circuito del GP de Países Bajos de la F1
Zandvoort se inauguró en 1948, originalmente estuvo compuesto por una combinación de pista permanente y carretera pública que se curvaba entre las dunas de la ciudad, y albergó por primera vez la Fórmula 1 en 1952 con el triunfo de Alberto Ascari con el equipo de Ferrari. La pista se mantuvo en la máxima categoría hasta 1985, y en 2019 se remodeló para su regreso en la temporada 2020.
- Longitud del circuito: 4.259 kilómetros
- Número de vueltas: 72
- Distancia de carrera: 306,648 kilómetros
- Récor de vuelta: Lewis Hamilton (1:11.097 en 2021)