Colapinto corre en el GP de los Países Bajos: agenda completa

Franco Colapinto vuelve a la acción en la 15° jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Gran Premio de los Países Bajos, más precisamente en el Circuito Zandvoort

El piloto argentino viene de quedar en el 18º puesto en el GP de Hungría, donde se impuso Lando Norris (McLaren). Ahora, la Máxima continúa su camino en Europa. A continuación, conocé todos los detalles: horario, cronograma completo y más.

Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Países Bajos de la F1

Zandvoort se inauguró en 1948, originalmente estuvo compuesto por una combinación de pista permanente y carretera pública que se curvaba entre las dunas de la ciudad, y albergó por primera vez la Fórmula 1 en 1952 con el triunfo de Alberto Ascari con el equipo de Ferrari. La pista se mantuvo en la máxima categoría hasta 1985, y en 2019 se remodeló para su regreso en la temporada 2020.