Colapinto largará 16º en el GP de los Países Bajos; Piastri, el poleman

Franco quedó eliminado en la Q1

Colapinto finalizó 16°, a 0s067 del pase a la siguiente instancia, y largará desde esa posición en la carrera del domingo. Su compañero, Pierre Gasly, fue 0s210 más rápido, terminó 8° y pasó a la Q2.

¡Oscar Piastri se quedó con la pole position!

Lando Norris había sido el más rápido en todas las sesiones del fin de semana, pero no en la más importante: su compañero de McLaren hizo un tiempo de 1m8s662 y se quedó con el primer cajón de la grilla. El británico quedó ahí nomás: fue 0s012 más lento.