Fórmula 1
Colapinto largará 16º en el GP de los Países Bajos; Piastri, el poleman
El piloto de Alpine quedó ahí nomás de pasar a la segunda instancia de la qualy, pero no lo consiguió. Este domingo volverá a la pista para la carrera.
Franco quedó eliminado en la Q1
Colapinto finalizó 16°, a 0s067 del pase a la siguiente instancia, y largará desde esa posición en la carrera del domingo. Su compañero, Pierre Gasly, fue 0s210 más rápido, terminó 8° y pasó a la Q2.
¡Oscar Piastri se quedó con la pole position!
Lando Norris había sido el más rápido en todas las sesiones del fin de semana, pero no en la más importante: su compañero de McLaren hizo un tiempo de 1m8s662 y se quedó con el primer cajón de la grilla. El británico quedó ahí nomás: fue 0s012 más lento.