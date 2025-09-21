Colapinto sobre el choque con Albon en el GP de Azerbaiyán: “Perdí todo”

Alpine volvió a dejar una preocupante imagen en la Fórmula 1 y sus pilotos terminaron en los últimos puestos del Gran Premio de Azerbaiyán. Pierre Gasly terminó en el 18.º lugar, mientras que Franco Colapinto quedó en la 19.º plaza.

Una vez finalizada la carrera, el joven de 22 años habló frente a los medios y realizó un análisis sobre lo que fue su performance en Bakú. “Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón delantero roto. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... después, en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, argumentó Colapinto sobre su actuación en Bakú.

El corredor de Alpine también se refirió a un incidente con su excompañero de equipo, Alexander Albon, que le costó tiempo valioso: “Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, señaló Colapinto, dejando entrever la frustración por las limitaciones de su monoplaza en Azerbaiyán.

Con la mira puesta en el próximo Gran Premio, el argentino se mostró cauto pero esperanzado: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, expresó.

Más allá de los resultados, Colapinto destacó sus avances personales y su adaptación a la categoría: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

La Fórmula 1 se tomará un parate de dos semanas sin actividad en pista. El campeonato de la Máxima se reanudará en el fin de semana del 3 al 5 de octubre, donde se disputará el Gran Premio de Singapur. El año pasado, al mando del Williams, Colapinto realizó una contundente actuación, en la que quedó al borde de sumar puntos: finalizó en el 11.º lugar en uno de los trazados callejeros más exigentes del calendario.