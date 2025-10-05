Más allá de de que Franco Colapinto hizo una buena carrera en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino se mostró molesto por no poder lograr mejores puestos en la grilla. Señaló que “el auto es inmanejable” y que no entiende por qué son tan lentos en la pista.

“Una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y no entiendo bien por qué vamos tan lento”, indicó el piloto argentino en declaraciones a la prensa.

Y continuó: “Hice lo mejor que pude en cada momento, pero no sale nada. Una carrera mala y muy lenta”, analizó Colapinto, que no quedó muy conforme con la actuación de la escudería, pese a que terminó más arriba que su compañero, Pierre Gasly..