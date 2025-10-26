Colapinto vs. Gasly en México: dura lucha hasta el final y puesto 16 para el argentino
El piloto argentino, que partió desde la última posición y sufrió un trompo en la largada que lo relegó al fondo de la parrilla, logró escalar puestos durante la carrera aprovechando cuatro abandonos.
Franco Colapinto, en una carrera marcada por la remontada y la adversidad, partió desde la última posición del GP de México tras un trompo en la largada que lo relegó; pese a ello sostuvo un duelo intenso con Pierre Gasly y, beneficiado por cuatro abandonos que abrieron huecos en la grilla, logró escalar hasta el 16.º puesto, una actuación que mezcla la determinación del piloto argentino con las circunstancias cambiantes de la competencia.